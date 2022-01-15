Mahallelinin çığlıkları arasında 4. kattan atlayan genç ağır yaralandı - Haberler
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Mahallelinin çığlıkları arasında 4. kattan atlayan genç ağır yaralandı

Mahallelinin çığlıkları arasında 4. kattan atlayan genç ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da mahallelinin çığlıkları arasında bir apartmanın 4. katından atlayan genç ağır yaralandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da mahallelinin çığlıkları arasında bir apartmanın 4. katından atlayan genç ağır yaralandı. Paniğe kapılan vatandaşların kaçma ve panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1315. Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın önünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında annesi ve anneannesi ile beraber yaşayan Yakup E. (30) bir anda sinirlenerek evdeki bazı eşyaları kırdı. Daha sonra balkona çıkan genç, bir anda kendisini aşağı bıraktı. Beton zemine düşen genç ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise şahsın yakınlarının ifadesine başvurarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yakup E.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi. Şahsın aşağı atlama anları ise diğer sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların çığlıkları ve gencin düşme anları yer alıyor. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar ise sağa sola kaçıyor.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Mahallelinin çığlıkları arasında 4. kattan atlayan genç ağır yaralandı

Mahallelinin çığlıkları arasında 4. kattan atlayan genç ağır yaralandı

Mahallelinin çığlıkları arasında 4. kattan atlayan genç ağır yaralandı

Mahallelinin çığlıkları arasında 4. kattan atlayan genç ağır yaralandı

Mahallelinin çığlıkları arasında 4. kattan atlayan genç ağır yaralandı

Mahallelinin çığlıkları arasında 4. kattan atlayan genç ağır yaralandı

Mahallelinin çığlıkları arasında 4. kattan atlayan genç ağır yaralandı

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Antalya'da mahallelinin çığlıkları arasında bir apartmanın 4. katından atlayan genç ağır yaralandı.

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