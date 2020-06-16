Mahallelinin çatıda hırsız avı
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Mahallelinin çatıda hırsız avı

Mahallelinin çatıda hırsız avı Çatıdaki hırsız mahalleliyi sokağa döktü Binanın çatısındaki baz istasyonundan kablo çalan hırsız fark edilince son anda kaçtı Antalya'da bir binanın çatısından baz istasyonunun kablolarını çalmaya çalışan hırsız, fark edilince mahalleliyi sokağa döktü.

16.06.2020 21:36 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:11

Mahallelinin çatıda hırsız avı

Çatıdaki hırsız mahalleliyi sokağa döktü

Binanın çatısındaki baz istasyonundan kablo çalan hırsız fark edilince son anda kaçtı

ANTALYA - Antalya'da bir binanın çatısından baz istasyonunun kablolarını çalmaya çalışan hırsız, fark edilince mahalleliyi sokağa döktü.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Binada yaşayan Yücel Yalkı, açık olan çatıdan sesler gelmesi üzerine yukarı çıktı. Çatıdaki baz istasyonunun kablosunu çalan kişi, karşısında Yalkı'yı görünce hızla merdivenlerden inmeye başladı. Yalkı'nın 'hırsız var' seslenmeleri üzerine balkona çıkan bina sakinleri yardım istedi. Yardım sesleri üzerine sokakta bulunan birçok kişi binanın etrafına koşmaya başladı. Yüzünde maske olan kişi çaldığı birkaç metre kablo ile kayıplara karıştı. Binada yaşayanlar ise yaşananlar üzerine çatıya çıkıp inceleme yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis, eşkalini aldığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızı kıl payı kaçıran Yalkı, "Ses üzerine çatıya çıktım. Beni görünce hemen kaçtı. Kabloları sökmüş. Kapıyı kapatamadan kaçtı, fırsat vermedi" dedi.

Mahallelinin çatıda hırsız avı

Kaynak: İHA

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