Mahallelinin beslediği köpek av tüfeğiyle vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mahallelinin beslediği köpek av tüfeğiyle vuruldu

21.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:14
Mahallelinin beslediği köpek av tüfeğiyle vuruldu

ISPARTA'da mahallelinin beslediği köpeklerden biri av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

ISPARTA'da mahallelinin beslediği köpeklerden biri av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler olaya tepki gösterdi.

Binbirevler Mahallesi'nde; Aygül Saltık'ın evinin yakınındaki boş bir arazide beslediği köpeklerden biri, önceki akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Dün sabah hayvanlara yiyecek vermek için gelen Aygül Saltık, köpeklerden birinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Köpeğin vurulduğunu anlayan Aygül Saltık, jandarmaya haber verdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, köpeğin ölüsü ise uygun bir yere gömüldü.Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, geçen yıl kendisinin de aynı bölgede köpeğinin vurularak öldürüldüğünü belirterek, jandarmanın inceleme başlattığı bu tür olayların faili ya da faillerinin Türk Ceza Kanunu'na göre yargılanması gerektiğini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Engin Altay Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Acun Ilıcalı Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Fatih Terim Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk İngiltere Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahallelinin beslediği köpek av tüfeğiyle vuruldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:43:11. #1.14#
title