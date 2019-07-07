Mahalleliler hafriyat dökülen alanın boşaltılmasını istiyor

Gümüşhane'de hafriyat döküm sahasında depolanan kaya parçalarının kayarak 2 eve zarar verdiği gerekçesiyle vatandaşlar, alanın boşaltılması için imza kampanyası başlattı.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığında bir araya gelen mahalle sakinleri ile İnşaat ve Jeoloji Mühendisleri Odalarının üyeleri, kentte yapımı süren yeni devlet hastanesinin inşaat sahasındaki hafriyatın kontrolsüz şekilde alana bırakıldığını iddia etti.

Muhtarlık önünde basın açıklaması yapan İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Onur Doruk, 4 Mayıs'ta alanın risk oluşturduğuna ilişkin basın açıklaması yaptıklarını söyledi.

Uyarılarına rağmen alanda çalışmanın sürdüğünü ve geçen gün alandan düşen kayaların 2 eve zarar verdiğini savunan Doruk, "Bu hadise sadece öncü bir uyarıdır. Daha büyük bir risk başımızdadır. Karşıyaka Mahallesi ve Gümüşhanelilerin can ve mal güvenliğinin hiçe sayılmasına karşı sivil bir birliktelik oluşturarak tepki koymak adına imza kampanyası düzenledik." dedi.

Doruk, toplanan imzaları Cumhurbaşkanlığına göndereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hafriyat miktarı yaklaşık 480 bin metreküptür. Başka bir deyişle 872 bin tondur, başka bir deyişle de 29 bin kamyon hafriyat alanda tehlike oluşturmaktadır. Bundan sonra ne kadar hafriyat döküleceği ile ilgili bir tespitimiz yok. Söz konusu alandaki eğim yüzde 43'tür. Alan, en yakın yerleşim yerine 100 metre, Karşıyaka Mahallesi'ne 500 metre uzaklıktadır. Sayısal veriler riskin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor."

Açıklamanın ardından Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay ve diğer katılımcılar, Muhtarlık önünde bir hafta sürecek imza kampanyasına destek verdi.

Kaynak: AA