Mahalleliden "uyuşturucuya hayır" eylemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahalleliden "uyuşturucuya hayır" eylemi

Mahalleliden 'uyuşturucuya hayır' eylemi
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucudan ölümlerin yaşandığını savunan mahalleli "uyuşturucuya hayır" eylemi yaptı.

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucudan ölümlerin yaşandığını savunan mahalleli "uyuşturucuya hayır" eylemi yaptı.

Ege Mahallesi'nde geçen hafta bir kişinin uyuşturucudan ölmesi üzerine toplanan vatandaşlar, "uyuşturucuya hayır" sloganı attı.

Kadın ve çocukların da bulunduğu grup adına açıklama yapan, İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZROMDER) Başkanı Abdullah Cıstır, aynaya bakarak kendileriyle yüzleşmeleri gerektiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede mahallelerde istihdamla ilgili çalışmaları görmek istediğini ifade eden Cıstır, "Kimisi bu işi çaresizlikten kimisi ise alışkanlıktan yapıyor. Biz devletimize sesleniyor ve bizi çaresiz bırakmayın diyoruz. Diğer taraftan da çare sensin, çare sensin, çare sensin diyorum size arkadaşlar." diye konuştu.

Üç yıl önce uyuşturucu kullanmaktan oğlu Nadir'i kaybeden CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangır da eğitimsizliğin ve fakirliğin engel olmadığını kaderlerinin olmaması gerektiğini savundu.

"Yiyeceğimiz bir lokma ekmek" diyen Yangır, "Hiçbir şeyden korkmamalıyız. Bizim çocuklarımızın uyuşturucudan ölmesi kader değil. Biz helal ekmem yiyelim. Az olsun öz olsun." ifadesini kullandı.

Mahalle Muhtarı Özer Kaleli'de 7 yıl önce uyuşturucu kullandığı için oğlunu kaybettiğini ve uyuşturucu kullanımı ve satışıyla her zaman mücadele ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Oktay: '(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve...
Oktay: "(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve...
Motosiklet kazasında ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Motosiklet kazasında ölen Dilara, "Yunus" polisi olmak istiyormuş
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Sezen Aksu Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mahalleliden "uyuşturucuya hayır" eylemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 23:42:47. #1.14#

title