Mahalleliden örnek davranış Damlaya damlaya burs olur

Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, taksicilerin ücretsiz olmasına rağmen otopark ücreti istemesi tartışma yarattı
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Fenomen gelin adayı Naz Mila, evlilik programlarının iç yüzünü anlattı
MHP Üzümlü İlçe Başkanı Yahya Demirbaş hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlere verilen süreyle ilgili konuştu: Söz tutulmazsa operasyon devam edecek