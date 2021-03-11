Mahalleliden hırsıza meydan dayağı
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Mahalleliden hırsıza meydan dayağı

11.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:39
Mahalleliden hırsıza meydan dayağı

Küçükçekmece'de hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi yakalayan vatandaşlar, meydan dayağı attı.

Küçükçekmece'de hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi yakalayan vatandaşlar, meydan dayağı attı.

Küçükçekmece İnönü mahallesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından fark edildi. Yakalanacağını anlayan hırsız kaçmaya çalıştı. Bu sırada hırsızın kaçtığını gören vatandaşlar ise kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından hırsız bir sokakta yakalandı. Hırsızı yakalayan vatandaşlar meydan dayağı attı. Öfkeli vatandaşların elinden kurtulmaya çalışan hırsız başarılı olamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı göz altına aldı. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yakalanan hırsız yere yatırılıyor. Bu sırada hırsızı yakalayan vatandaşlar tekme ve yumruklarla hırsıza vuruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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