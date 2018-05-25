Mahalleliden Baz İstasyonu Tepkisi

Bolu'da Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan yeşil alana baz istasyonu inşaatının yapıldığını duyan mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da, Çıkınlar Mahallesi ile Köroğlu Mahallesi'nin ortasında kalan yeşil alanda kazı çalışması yapıldığını gören mahalle sakinleri, inşaat çalışmasının baz istasyonu olduğunu öğrenince çalışma alanında bir araya geldi. Mahallelerinde baz istasyonu kurulmasını istemediklerini söyleyen vatandaşlar, inşaat alanının daha önce çocuk parkı olduğunu ve bu şekilde kalmasını istediklerini belirtti.

Köroğlu mahallesi muhtarı Abdullah Akgül, "Buranın bilgisi bana telefonla ulaştı. Ben de Necmi başkanımızla görüştüğümde, baz istasyonu olacağından bahsetti. Ama yapılıp yapılmayacağından benim bilgim yok" şeklinde konuştu.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Arman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnşaat çalışmasının olduğu alana baz istasyonu yapılacak. Apartmanların çatılarında bulunan baz istasyonlarını görsel olarak saat kulesi benzerinde bir yapıda bir araya getireceğiz" dedi.

Yaklaşık 1 saat boyunca inşaat alanının çevresinde bekleyen mahalle sakinleri, baz istasyonunun kurulmasını istemediklerini belirten bir dilekçe yazarak imzaladı. İmzaların toplanmasının ardından dilekçeyi Bolu Belediyesi'ne vereceklerini söylediler. - BOLU