Mahalleliden 15 gün önce babasını kaybeden gence büyük sürpriz
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Mahalleliden 15 gün önce babasını kaybeden gence büyük sürpriz

Mahalleliden 15 gün önce babasını kaybeden gence büyük sürpriz
05.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:17

Mahalleliden 15 gün önce babasını kaybeden gence büyük sürpriz Bursa'da 15 gün önce babasını kaybeden gence mahalleli bir araya gelerek sürpriz doğum günü yaptı.

Mahalleliden 15 gün önce babasını kaybeden gence büyük sürpriz

BURSA - Bursa'da 15 gün önce babasını kaybeden gence mahalleli bir araya gelerek sürpriz doğum günü yaptı.

Yıldırım ilçesi Karapınar mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki Mehmet Emin Şahin, 15 gün önce babası Enes Şahin'i kanserden kaybetti. Babasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan gence moral vermek isteyen mahalle sakinleri mahalle muhtarı Mehmet Çakır'ın yaptığı organizasyonla 15 gün önce babasını kaybeden gencin doğum gününü büyük organizasyonla kutladı. Aldıkları doğum günü pastasıyla Şahin'in evinin önüne giden mahalle sakinleri genci evinin önüne çağırdı. Gencin gelmesiyle birlikte meşaleleri yakarak hep bir ağızdan babasını kaybeden gencin doğum gününü kutladı.

Doğum gününü kutlamak için mahalleliyi karşısında gören Şahin, duygu dolu anlar yaşayarak mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Mahalleliden 15 gün önce babasını kaybeden gence büyük sürpriz

Kaynak: İHA

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