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Mahalleli yeni yılın ilk saatlerinde kabusu yaşadı

Mahalleli yeni yılın ilk saatlerinde kabusu yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iddiaya göre, alkollü sürücü park halindeki araca ve doğalgaz kutusuna çarptı.

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iddiaya göre, alkollü sürücü park halindeki araca ve doğalgaz kutusuna çarptı. Yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen kazada çıkan yangın iki aracında kül olmasına sebep olurken araçların alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir kişi park halindeki araca ve doğal kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan doğalgaz kutusu saniyeler içinde iki aracıda alev topuna çevirdi. Yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen olayda mahalleli panik yaşarken durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araçlara müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrasında araçlardan geriye demir yığınları kalırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, iki aracın alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, araçların alev alev yanması ekiplerin gelmesi ve müdahale etmesi yer alıyor. - SAKARYA

Mahalleli yeni yılın ilk saatlerinde kabusu yaşadı

Mahalleli yeni yılın ilk saatlerinde kabusu yaşadı

Mahalleli yeni yılın ilk saatlerinde kabusu yaşadı

Mahalleli yeni yılın ilk saatlerinde kabusu yaşadı

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