Mahalleli yangını film izler gibi izledi
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Mahalleli yangını film izler gibi izledi

Mahalleli yangını film izler gibi izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da bir apartmanın bodrum katındaki evde çıkan yangında eşyalar küle döndü.

Şanlıurfa'da bir apartmanın bodrum katındaki evde çıkan yangında eşyalar küle döndü. Kısa sürede toplana kalabalık yangını ve söndürme çalışmalarını film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. Bir apartmanın bodrum katında bulunan evde yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalanların olma ihtimaline karşı bölgeye ambulans ekipleri de sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ilk önce pencereden yangına müdahale etti. Evin kapısını balyozla kırıp içeri giren ekipler, içeride kimse olmadığını görünce rahat bir nefes aldı. Ekiplerin müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürüldü.

Yangını film izler gibi izlediler

Yangını çıktığını gören meraklı kalabalık kısa sürede bölgede toplandı. Film izler gibi yangını ve söndürme çalışmalarını izleyen kalabalığı polis ekipleri dağıtmak için büyük çaba harcadı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında evdeki eşyalar küle döndü. - ŞANLIURFA

Mahalleli yangını film izler gibi izledi
Mahalleli yangını film izler gibi izledi
Mahalleli yangını film izler gibi izledi
Mahalleli yangını film izler gibi izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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