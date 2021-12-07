Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haberler
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Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı Adana'da mahallerinde uyuşturucu satışı yaptırmak istemeyen vatandaşlar ile "torbacı" diye tabir edilen kişiler arasında kavga çıktı Adana'da iddiaya göre mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan kişiler ve...

SEYHAN, ADANA (İHA) - Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı Kavga : 3 yaralı

Adana'da mahallerinde uyuşturucu satışı yaptırmak istemeyen vatandaşlar ile "torbacı" diye tabir edilen kişiler arasında kavga çıktı

ADANA - Adana'da iddiaya göre mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan kişiler ve vatandaşlar arasında silahlı, bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup vatandaş, mahallerinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişiler, pompalı tüfek, tabancayla ateş açıp bıçakla karşı tarafa saldırdı. Olayda, bir kişi ateşli silah, bir kişi bıçak ve bir kişide darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise hızla kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor.

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında silahlı, bıçaklı kavga: 3 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri

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