Mahalleli şalvarlarını giyip protokol üyeleriyle halı saha maçı yaptı
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Mahalleli şalvarlarını giyip protokol üyeleriyle halı saha maçı yaptı

16.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:20
Mahalleli şalvarlarını giyip protokol üyeleriyle halı saha maçı yaptı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde vatandaşların toprak kortta şalvar ve puşileri ile tenis oynadığı görüntüler sosyal medyada yer alınca Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla mahalleye halı saha ve tenis kortu yapıldı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde vatandaşların toprak kortta şalvar ve puşileri ile tenis oynadığı görüntüler sosyal medyada yer alınca Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla mahalleye halı saha ve tenis kortu yapıldı. Mahalleli, halı sahada Vali Abdullah Erin'in de aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle maç yaptı.

Viranşehir'in Sarıbal Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleden dışarı çıkamayınca sosyal faaliyet arayışına girdi. Genç nüfusun yoğun olduğu mahallede sportif faaliyetler yapmak için yer bulamayan mahallelinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu'nda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş arazinin çukur olan bölümlerini toprakla doldurup ardından kireçle çizgi çizerek voleybol sahası oluşturdu. İki demir direğe ise file bağlandı ve mahalleli voleybol oynamaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve puşi ile ayak basan mahalleli, bu kez yabancısı oldukları tenisi öğrenmeye başladı.

Viranşehirlilerin spora olan ilgilerinin medyada yer alması üzerine Sarıbal Mahallesi'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 bin 500 metrekare alana halı saha ile tenis kortu yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberindeki Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile Sarıbal Mahallesi'ni ziyaret etti. Vali Erin daha sonra yapımı tamamlanan halı sahada ceketini çıkartıp beraberindeki diğer protokolle birlikte şalvarlı poşulu sporcularla maç yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı karşılaşmada Vali Erin sahanın açılışının Bakan Kasapoğlu'nun katılacağı bir törenle yapılacağını mahalleliye duyurdu. Vali Erin bir süre mahalleliyle Kürtçe sohbet ederek bölgeden ayrıldı.


Mahalleli şalvarlarını giyip protokol üyeleriyle halı saha maçı yaptı
Mahalleli şalvarlarını giyip protokol üyeleriyle halı saha maçı yaptı
Mahalleli şalvarlarını giyip protokol üyeleriyle halı saha maçı yaptı
Mahalleli şalvarlarını giyip protokol üyeleriyle halı saha maçı yaptı
Mahalleli şalvarlarını giyip protokol üyeleriyle halı saha maçı yaptı
Mahalleli şalvarlarını giyip protokol üyeleriyle halı saha maçı yaptı
Mahalleli şalvarlarını giyip protokol üyeleriyle halı saha maçı yaptı
Mahalleli şalvarlarını giyip protokol üyeleriyle halı saha maçı yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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