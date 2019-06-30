Mahalleli kovaa ve küreklerle yangını durdurmaya çalıştı

Aydın'ın Didim ilçesinde mahalle arasında çıkan anız yangını korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Evleri tehdit eden yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken 40 dekarlık alan yangında zarar gördü.

Didim Hisar mahallesinde anız yangını korkuttu. Anız yangını etkili olan rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyerek, zeytin ağaçlarına ve anız tarlasındaki saman paketlerini yaktı. Yerleşim yerine yakın alanda çıkan yangın evleri ve damları da tehdit ederken, mahalle sakinleri ellerinde kova ve hortumlarla yangına müdahale etmeye çalışırken, kimi mahalle sakinleri ise kürek ve çapalarla yangını durdurmaya çalıştı.

Rüzgarın etkili olması yangının kontrol altına alınmasını engelledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerine ait 2 itfaiye aracı ve bir su tankeri ile yangın yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda zeytin ağacı ile saman yanarken yaklaşık 40 dekarlık alan yangında zarar gördü. - AYDIN

Kaynak: İHA