Mahalleli hortumlarla müdahale etti... Ormanlık alanda başlayan yangın bütün mahalleyi yakıyordu

Mahallede yangın paniği

Atılan çekyatın yakılması sonucu otların tutuşması üzerine çıkan yangında alevler mahalledeki evlerin yanına ulaşınca büyük korku ve panik yaşandı

SAMSUN - Samsun'da otların tutuşması sonucu yamaçtaki evlere kadar ulaşan yangında büyük korku ve panik yaşandı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaçta bulunan otların tutuşması sonucu başlayan yangın, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alandaki evlerin yanına kadar ulaştı. Yangın yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Mahalle sakinleri arasında korku ve panik oluştu. "Evlerimiz yanacak" diyen vatandaşlar gözyaşı döktü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmasına Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları ile belediyelere ait su tankerleri de destek verdi. Yangın yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınıp söndürülürken, bazı evler de yangından zarar gördü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangının yol kenarına atılan çekyatın yakılması sonucu otları da tutuşturarak yayıldığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.