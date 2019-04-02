Mahalleli, Hırsızı Çıkmaz Sokağa Girince Yakaladı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın camını kırarak, hırsızlık yapmaya çalışan E.K. (19), kendisini fark eden mahalleliden kaçarken, çıkmaz sokağa girince yakalandı. Olay, gece saatlerinde, Yeşilova Mahallesi 4. Kenar Sokak'ta meydana geldi. İçinde inşaat malzemelerinin bulunduğu, 16 U 6053 plakalı park halindeki hafif ticari aracın camını kırarak, hırsızlık yapmaya çalışan E.K., çevredekilerce fark edildi. Cam kırılırken, sesini duyup, sokağa inen mahalleli, E.K. ve yanındakini bir süre kovaladı. E.K., 20 kişilik gruptan kaçarken, 4. Çeşme Çıkmazı Sokağı'na girdi. Çıkmaz sokak olduğunu bilmeyerek, giren E.K., burada mahalle sakinlerinde yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.K.'yi gözaltına aldı. E.K. mahalli tarafından yakalandığı sırada kaçan yanındaki kişi ise aranıyor. - Bursa

Kaynak: DHA