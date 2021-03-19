Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)
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Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)

19.03.2021 19:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:04
Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDISiverek'te, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan Jiyan Kendiş (19) ile Ahmet Mendeş'in (22), kaybolmalarının 3'üncü gününün akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Siverek'te, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan Jiyan Kendiş (19) ile Ahmet Mendeş'in (22), kaybolmalarının 3'üncü gününün akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ilk olarak Jiyan Kendiş'in cenazesine ulaşıldı. Kendiş'in bulunmasından bir saat sonra ekipler, Ahmet Mendeş'in de cenazesine ulaştı. İki cenaze otopsi için morga kaldırılırken, acı haber ile gölet kayısında çalışmaları takip eden yakınları göz yaşlarına boğuldu.


Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)
Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)
Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)
Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)
Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)
Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)
Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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