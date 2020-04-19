Mahalleli çaldı, temizlik görevlisi çifte telli oynadı
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Bursa, Güncel

Mahalleli çaldı, temizlik görevlisi çifte telli oynadı

BURSA'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar balkonlarına kurdukları ses sistemi ile müzik çalıp dans etti.

19.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:51
Mahalleli çaldı, temizlik görevlisi çifte telli oynadı

BURSA'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar balkonlarına kurdukları ses sistemi ile müzik çalıp dans etti. O sırada sokaktaki çöpleri temizleyen belediye görevlileri ile ekmek dağıtan görevliler de cadde ortasında oynayarak mahallelinin eğlencesine ortak oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, Bursalı vatandaşların neşelerine engel olmadı. Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde, yasak sebebiyle evlerinden çıkamayan mahalleli, komşuları Birgül Tuktakaya'ın (48), balkonundan yaptığı müzik yayınıyla neşe buldu. Evlerinde sıkılan vatandaşlar, balkonlarında Tuktakaya'ya eşlik ederek hep beraber dans edip şarkılar söyledi.

Vatandaşların eğlencesine sokakta ekmek dağıtan görevliler ile çöpleri temizleyen belediye personelleri de katıldı. Bir belediye personelinin, çöpleri toplarken cadde ortasında çifte telli oynaması mahalleli tarafından alkışlanırken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

Açtığı müziklerle mahalleliyi eğlendiren Birgül Tuktakaya, geçen hafta evde oturmaktan sıkılırken aklına böyle bir fikrin geldiğini ve komşusuyla birlikte açtıkları müziğe, bütün mahalleden destek geldiğini söyledi. Mahalle sakinlerinin isteği üzerine bu hafta da aynı eğlenceyi düzenlediklerini ifade eden Tuktakaya, "Baktım mahallemiz çok sakin, canımız sıkılıyor biz de komşumla ne yapabiliriz diye düşündük. Aklıma balkonda yüksek sesle müzik açıp hep beraber eğlenmek geldi. Açtığımız müziğe bütün mahalleden destek geldi ve bu hafta yeniden istediler. Özel istek üzerine yeniden açtık kasetimizi ve hep beraber eğlendik. Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza çok teşekkür ederiz. Karantina odasında sıkılmaktansa evde sıkılmayı tercih ederiz. Herkes birbirini düşünmek zorunda. Herkesin sağlığına kavuşması için bunu yapmak zorundayız" dedi.


Kaynak: DHA

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