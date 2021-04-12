Mahalleli bir araya gelip Ramazan hazırlıklarını tamamladı
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Mahalleli bir araya gelip Ramazan hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mahalleli bir araya gelip Ramazan hazırlıklarını tamamladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde mahalle sakinleri, her sene gelenek haline gelen Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı.

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Denizli'nin Çameli ilçesinde mahalle sakinleri, her sene gelenek haline gelen Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. İmece usulü toplanan mahalleli kadınlar, oruç tutarken tüketecekleri yufkaları pişirdi.

Çameli'de birçok yerde olduğu gibi yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle mahallelerdeki kadınlar hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılıklı yardımlaşma usulüyle yapılan hazırlıklarda kadınlar her gün ayrı bir evde toplanarak yufka açıyorlar. Çameli'nin birçok mahallesinde olduğu gibi bir grup kadın bir araya gelerek Ramazan hazırlılarını tamamladı. İmamlar Mahallesinde yufka açan Nesrin Türk, "Yaklaşan Ramazan ayı ve harman sezonunun bir araya gelmesi nedeniyle hazırlıklara başladık. Yardımlaşma usulüyle çalışarak işlerimizi hem hızlı yapıyoruz hem de birbirimize destek oluyoruz" dedi. Bu vesileyle mahalle halkının bir araya geldiğini ifade eden Zehra Sönmez, "Bazılarımız hamur açarken, kimisi pişiriyor kimisi de pişen yufkaları özenle toplayarak istifliyor. Yapılan çalışma, hem mahalle halkını bir araya getiriyor, hem de keyifli sohbetlerin edilmesine vesile oluyor" diye konuştu.

Öte yandan kuru yufka açan köylü kadınlar, Ramazan'dan önceki son haftada börek ve tatlı da işlerine başlayacakları belirtti. - DENİZLİ

Mahalleli bir araya gelip Ramazan hazırlıklarını tamamladı
Mahalleli bir araya gelip Ramazan hazırlıklarını tamamladı
Mahalleli bir araya gelip Ramazan hazırlıklarını tamamladı
Mahalleli bir araya gelip Ramazan hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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