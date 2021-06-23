Mahalleli alzaymır hastası Emine nine için seferber oldu
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Mahalleli alzaymır hastası Emine nine için seferber oldu

Mahalleli alzaymır hastası Emine nine için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 90 yaşındaki alzaymır hastası Emine Kelebek'i bulmak için mahalle sakinleri seferber oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 90 yaşındaki alzaymır hastası Emine Kelebek'i bulmak için mahalle sakinleri seferber oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren haber alınamayan 7 çocuk annesi Emine nineyi çevredeki tüm ev ve bahçelerde arayan ancak bir sonuç elde edemeyen aile bireyleri camiden anons yaptırarak mahalle sakinlerine arama çalışmalarına katılmaları için çağrıda bulundu.

Kozan'da drone çekimi yapanlardan destek alan mahalle sakinleri tüm çevreyi ve drone ile taramasına rağmen yaşlı kadını bulamadı.

Ahmet Kelebek annesinin bulunması için AFAD ekiplerine ve güvenlik güçlerine haber verdi. Köy sakinleri her yerde yanında siyah kısa tüylü bir köpek ile üzerinde kahverengi yeleği, başında çok sayıda eşarp bağlı 1.50 boylarındaki Emine nine için arama çalışması başlattı.

Ahmet Kelebek "Annem 90 yaşlarında sabah kalktım bahçede sesi geliyordu. 20 dakika sonra çıktım baktım yok. Her yere baktık. Önümüzde narenciye bahçeleri var yaklaşık 60 kişilik ekiple aradık. Drone ile baktık. Bulamadık. Annemin bulunması için seferber olduk" dedi. - ADANA

Mahalleli alzaymır hastası Emine nine için seferber oldu
Mahalleli alzaymır hastası Emine nine için seferber oldu
Mahalleli alzaymır hastası Emine nine için seferber oldu
Mahalleli alzaymır hastası Emine nine için seferber oldu
Mahalleli alzaymır hastası Emine nine için seferber oldu
Mahalleli alzaymır hastası Emine nine için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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