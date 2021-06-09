Mahalleli 7 yıldır diken üstünde yaşıyor
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Mahalleli 7 yıldır diken üstünde yaşıyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | Güncel

- Mahalleli 7 yıldır diken üstünde yaşıyor Topraktaki yüzey deformasyonları evlerin duvarlarında çatlaklar oluşturup mezarları çökertti Evlerinin duvarları çatlayan bir çok mahalle sakini oturdukları yerleri terk etmek zorunda kaldı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendi kendine meydana...

- Mahalleli 7 yıldır diken üstünde yaşıyor

Topraktaki yüzey deformasyonları evlerin duvarlarında çatlaklar oluşturup mezarları çökertti

Evlerinin duvarları çatlayan bir çok mahalle sakini oturdukları yerleri terk etmek zorunda kaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendi kendine meydana gelen topraktaki derin yüzey deformasyonları yıllardır vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Birçok ev ile birlikte bölgedeki mezarlıklarda yarıklardan nasibini alırken, özellikle evlerin duvarlarındaki çatlaklardan dolayı bir çok evine terk etmek zorunda kaldı.

Bolvadin ilçe merkezindeki Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde 7 yıl önce meydana gelen topraktaki yüzey deformasyonlarındaki yarıklar yıllar geçtikte artmaya ve genişlemeye başladı. Deformasyon nedeniyle bölgedeki bir çok ev ve eklentilerinde çatlaklar meydana gelip, zarar oluştuğu gözlenirken, mahalledeki mezarlıkta da tahribatlar artarak devam ediyor. Özellikle evlerin duvarlarında büyük çatlakların oluşmasına neden olan yüzey deformasyonları nedeniyle bir çok mahalle sakini evlerine giremeyince, yerlerini terk etmek zorunda kaldılar. Yarıkların ilk ortaya çıkmasının ardından bölgeye gelen bilim adamları yaptıkları incelemelerde yüzey deformasyonlarına neden olan olayın ise bölgeden geçen fay hatları olduğunu tespit etti. Bilim adamlarının bölgeyi 7 yıldır takibe aldıkları ve incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Duvarlardaki çatlağı uygulamalı olarak gösterip, böyle anlattı

Olay nedeniyle evi ile birlikte bahçe duvarında çatlaklar oluşan mahalle sakinlerinde Murat Çürük, olayı bahçesindeki duvarda meydana gelen çatlağın içine eline sokarak anlatarak durumun ciddiyetine dikkat çekti. Dubarlarda çatlak oluştuğu gibi aynı zamanda zemine doğruda çökme yaşandığını kaydeden Çürük, "Çatlaklardan dolayı yaklaşık 50 metrekarelik kömürlüğümüzü yıkmak zorunda kaldık. Duvarda sallanmaya devam ediyor. Evin bir çok kısmındaki yarıkları biz dolduruyoruz ama zaman zaman duvar aşağı doğru inmekte biz konuya bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Mahalleli 7 yıldır diken üstünde yaşıyor
Mahalleli 7 yıldır diken üstünde yaşıyor
Mahalleli 7 yıldır diken üstünde yaşıyor
Mahalleli 7 yıldır diken üstünde yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

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