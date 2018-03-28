Mahallelerin Su Sorunları Gideriliyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların içme suyu konusunda sorun yaşamalarını önlemek için 7/24 çalışmaya devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Hürriyet Mahallesi'nde eskiyen içme suyu şebekesini yenileyerek vatandaşların su sıkıntısı yaşamasının önüne geçerken, Kula ilçesine bağlı Şeritli ve Başıbüyük mahallelerine de sağlıklı içme suyu verilmesi için bin 500 metrelik şebeke hattı döşedi.

Hürriyet Mahallesinin içme suyu hattı yenilendi

Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yer alan 493 ve 498 sokaklarındaki eski içme suyu hattını değiştirdi. Yıllardır kullanımda olmasından ötürü zaman içerisinde deforme olan hat, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yenilendi. MASKİ tarafından yapılan çalışma sayesinde, eski hatta sıklıkla meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintisi yaşayan vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi.

Hürriyet Mahallesi sakinlerinden İlker Çağatay, "MASKİ'ye ilettiğimiz dilekçemizden kısa bir süre sonra geri dönüş yapıldı ve çalışmalara başlandı. Ekipler hızlı bir şekilde işlerini bitirerek, yeni şebeke hattını çektiler. Şuan herhangi bir sıkıntımız kalmadı. MASKİ'nin çalışmalarından gayet memnunuz. İnşallah her mahalleye güzel hizmetler nasip olur" dedi.

Şeritli ve Başıbüyük mahallelerine yeni şebeke hattı

Kula ilçesine bağlı Şeritli ve Başıbüyük mahallelerinde yaşanan içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için MASKİ ekipleri, bin 500 metrelik içme suyu hattı döşeme işini tamamladı. Yapılan içme suyu şebeke hattı ile iki mahalle de kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ile buluştu.

MASKİ'nin çalışmalarından memnun olduklarını ve takdir ettiklerini dile getiren Şeritli Mahalle Muhtarı Hasan Karakoyun, "Mahallemizde yapılan altyapı çalışmaları için MASKİ yetkililerine ayrı ayrı teşekkür ederiz. İçme suyu şebeke hattımızdaki çalışmalar tamamlanarak, mağduriyet yaşayan mahalle sakinlerimiz sularına kavuştular. Uzun süredir su sıkıntısı yaşayan vatandaşımız artık rahat bir nefes alacak. Su olmayınca hayat duruyor. MASKİ sayesinde su ile hayat bulduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA