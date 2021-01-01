Mahalleleri dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor
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Mahalleleri dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor

01.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:45
Mahalleleri dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor

ZONGULDAK Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, yürüttüğü proje kapsamında derneğe bağışlanan 10 bin çocuk kitabını mahalle mahalle gezerek çocuklara dağıtıyor.

ZONGULDAK Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, yürüttüğü proje kapsamında derneğe bağışlanan 10 bin çocuk kitabını mahalle mahalle gezerek çocuklara dağıtıyor. 

Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu'nun yürüttüğü 'Pandemide minik yürekler kitaplarla ısınsın' projesi kapsamında iki iş insanı, derneğe 10 bin çocuk kitabı bağışladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kitapları inceleyerek çocuklara dağıtılmasına onay verdi. Dernek başkanı Savaş Çiloğlu, kitapların dağıtımına ilk olarak İncivez Mahallesi'nden başladı. İncivez Mahalle Muhtarı Hüseyin Cevher ile birlikte sokaklarda dolaşan Çiloğlu, aracıyla getirdiği kitapları çocuklara hediye etti.

Savaş Çiloğlu, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çocukların kitap okuyarak vakit geçirmesini istediklerini söyledi. Çocukların okuyarak topluma yararlı bireyler olacaklarını ifade eden Çiloğlu, "İstanbul'dan iki iş adamı arkadaşım, derneğimize yaklaşık 10 bin kitap bağışladı. 53 adet farklı çocuk kitapları gönderdiler. 4 günlük sokağa çıkma yasağında bilgisayarla, televizyon gibi dijital ortamda kalan çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak ve sosyal hayata daha verimli hazırlanmaları amacıyla kitaplarımızı dağıtıyoruz. Bu 4 günlük sokağa çıkma yasağında kitap okuyarak vakit geçirmelerini istiyoruz. İnşallah topluma yararlı bireyler olarak yaşamlarına devam ederler" dedi.İncivez Mahalle Muhtarı Hüseyin Cevher de çocuklara nasıl hizmet edilirse geri dönüşün  ona göre olacağını ifade ederek, "Eğitim çocuklarımızdan başlıyor. Biz de elimizden geleni onlar için yapıyoruz" diye konuştu. Dağıtılan kitapları alan çocuklardan Cenk Eftan (14), "Çok iyi oldu bizim için. Kitaplarımızı okuyacağız. Teşekkür ediyoruz dağıtanlara. Çünkü dışarıya ve kent merkezine gitme şansımız pek olmuyor" dedi.

 


- Zonguldak
Mahalleleri dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor
Mahalleleri dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor
Mahalleleri dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor
Mahalleleri dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor
Mahalleleri dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor
Mahalleleri dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor
Mahalleleri dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor
Mahalleleri dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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