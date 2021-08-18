??MAHALLELERDEKİ ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR ??YEŞİLYURT MAHALLESİ'NDE ASFALT SEFERBERLİĞİ
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??MAHALLELERDEKİ ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR ??YEŞİLYURT MAHALLESİ'NDE ASFALT SEFERBERLİĞİ

??MAHALLELERDEKİ ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR ??YEŞİLYURT MAHALLESİ'NDE ASFALT SEFERBERLİĞİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Muş Belediyesi tarafından şehir merkezinde yürütülen üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muş Belediyesi tarafından şehir merkezinde yürütülen üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yeşilyurt Mahallesi bağlantı yollarında asfalt serimi yapıyor. Bir yandan reglaj ve sıkıştırma çalışması yapan belediye ekipleri diğer yandan asfalt çalışması ile mahallenin üstyapısını yeniliyor.

Kaynak: Habermetre

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