Mahallelerdeki Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Mahallelerdeki Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor Nevşehir Belediyesi ekipleri Yeni Mahalle, 15 Temmuz Mahallesi, 20 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelerdeki Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri Yeni Mahalle, 15 Temmuz Mahallesi, 20 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi, Nevşehir'in tüm mahallelerini sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturmak, altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vererek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunmak ve bununla birlikte şehirdeki ulaşım konforunu arttırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bir süre önce Yeni Mahalle'de başlattıkları altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Lise Caddesi'nde uzun yıllardır kullanılan eski içme suyu hattını yeni nesil polietilen borularla yeniden oluşturuyor.

Belediye ekipleri ayrıca Yeni Mahalle'deki Sahil Sokak'ta ilk kez yağmur suyu hattı yapımı da gerçekleştiriyor.

Lise Caddesi'ndeki Okul Yolu Sokak'ta bordür çalışması yapan Nevşehir Belediyesi, mahallede Pazartesi günü tamamlanması planlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi için üstyapı çalışmalarına başlayacak.

Belediye ekipleri 20 Temmuz Mahallesi Demir Hafız Caddesi'nde ise parke yol çalışmasını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre