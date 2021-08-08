Mahallelerde yaz etkinlikleri başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Etkinlikleri mahallelerimizde başlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Etkinlikleri mahallelerimizde başlıyor.

Yaz etkinlikleri kapsamında ilçede farklı noktalarda, adeta bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri düzenlenecek.

9 Ağustos Pazartesi günü saat 20: 30'da Yeşilpınar Yağlıdere Parkı'nda açık hava sineması ile başlayacak olan etkinlikler, 19 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Eyüpsultanlılar, Yaz Etkinlikleri sayesinde birbirinden güzel, beyaz perdenin sevilen filmlerini seyretme şansını yakalayacak.

Kaynak: Habermetre