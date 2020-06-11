Mahallelerde üst yapı çalışmaları devam ediyo DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız şekilde devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler birçok noktada eş zamanlı olarak yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları birçok noktada eşzamanlı olarak devam ediyor. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt çalışma ekipleri, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürürken zarar gören ve yıpranmış yolları tek tek onarıyor. Ekipler çalışmalarına; Beyciler, Uzun Mustafa, Kültür, Aziziye Mahallerinde, Hastane Caddesi, Yeni Sanayi ve Küçük Sanayi Sitesinde devam ederken, belediyeye iletilen istek ve talepler de değerlendiriliyor. Vatandaşlar, mahallelerindeki üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Düzce Belediyesi yetkilileri de planlanan program doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA