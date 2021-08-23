Mahallelerde genel temizlik çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin periyodik olarak yaptığı mahalle temizlik çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin periyodik olarak yaptığı mahalle temizlik çalışmaları devam ediyor. Haftanın her günü kent genelinde mahallelerde yapılan temizlik çalışmaları kapsamlı olarak yapılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm sokaklarda detaylı temizlik çalışması da yapıyor. Son olarak İzzetpaşa Mahallesinde detaylı temizlik çalışması ile kaldırımlar yabani otlardan temizlenirken, sokaklar süpürülüp yıkanıyor ve çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Bahadır Merdan; "Şehir genelinde başlattığımız mahallelerin genel temizlik çalışmalarını titizlikle devam ettiriyoruz. Program dahilinde mahallelerde cadde ve sokaklarda yabani ot temizliği ve mıntıka temizliğinin yanı sıra vakumlu temizlik aracımız ile süpürme ve yıkama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha temiz bir Erzincan için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. " dedi.

Kaynak: Habermetre