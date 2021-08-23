Mahallelerde genel temizlik çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahallelerde genel temizlik çalışmaları devam ediyor

Mahallelerde genel temizlik çalışmaları devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin periyodik olarak yaptığı mahalle temizlik çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin periyodik olarak yaptığı mahalle temizlik çalışmaları devam ediyor. Haftanın her günü kent genelinde mahallelerde yapılan temizlik çalışmaları kapsamlı olarak yapılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm sokaklarda detaylı temizlik çalışması da yapıyor. Son olarak İzzetpaşa Mahallesinde detaylı temizlik çalışması ile kaldırımlar yabani otlardan temizlenirken, sokaklar süpürülüp yıkanıyor ve çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Bahadır Merdan; "Şehir genelinde başlattığımız mahallelerin genel temizlik çalışmalarını titizlikle devam ettiriyoruz. Program dahilinde mahallelerde cadde ve sokaklarda yabani ot temizliği ve mıntıka temizliğinin yanı sıra vakumlu temizlik aracımız ile süpürme ve yıkama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha temiz bir Erzincan için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Adem Murat Yücel Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Mert Günok Mesut Özil Lionel Messi Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mahallelerde genel temizlik çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 16:54:06. #1.16#

title