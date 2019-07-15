Mahallelerde bakımsız yapı kalmayacak

Kocaeli genelinde kültür, ulaşım, sosyal ve spor tesisleri inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve köylerde bulunan eğitim, kültürel ve dini yapıların yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirecek. Bu kapsamda açılan "Kocaeli İli Genelinde Eski Okul, Cami, Mezarlık, Köy Konağı vb. Tesis, Binaların Tadilatı ve Yapım İşi" ihalesine 9 firma teklif verdi. İşin yaklaşık maliyetinin 2 milyon 621 bin TL olarak belirlendiği ihalede, en düşük teklifi 1 milyon 965 bin TL ile Aksal Müteahhitlik İnşaat firması verirken en yüksek teklifi 2 milyon 816 bin TL ile Mustafa Akgüneş İnşaat firmasından geldi.

9 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından köy okulları, köy binası, su deposu inşası, ibadet yerlerinin bakımı, wc, şadırvan, köy fırınlarının yapımı ve bakımı gibi birçok farklı hizmetin vatandaşların kullanımına sunulacağı çalışmalar için gerçekleşen ihaleye 9 firma teklif verdi.

Kaynak: Bültenler