Mahalleler '154 Mahalle' Projesi ile Çağ Atlıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile mahalleleri adeta yeniden inşa etmeye devam ediyor.

MASKİ'nin 154 Mahalle projesi ile Kula'nın Kavacık Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 9 kilometrelik altyapı çalışmasının ardından, 30 bin metrekarelik kilit parke taş döşemelerini de tamamlanırken, Sarıgöl'ün Günyaka Mahallesi'nde de 16 kilometrelik altyapı döşeme çalışmasını tamamlamasının ardından 30 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışmasına başladı.

Kavacık Mahallesi MASKİ ile çağ atladı

MASKİ, Kula ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'ndeki alt ve üstyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla, öncelikle mahallenin 9 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yenilendi. Altyapının ardından ekipler, 30 bin metrekarelik alanda kilit parke ve bordür taşı uygulaması gerçekleştirerek tam anlamıyla sağlıklı bir mahalle meydana getirdi.

Kavacık Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Karaarslan, "Mahallemizin ihtiyacı olup da yapılmayan hiçbir şeyi kalmadı. Allah'tan ne dilediysek, MASKİ hepsine vesile oldu. Kanalizasyonumuz, içme suyumuz, deremiz, taşlarımızın hepsi yepyeni. Depomuz da yapılıyor. Kavacık Mahallesi, MASKİ sayesinde çağ atladı diyebiliriz. Tüm bu hizmetlerden ötürü başta Cengiz Başkanımız olmak üzere, Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun'a, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a ve ilçemizde görev yapan tüm ekiplerine teşekkürü borç biliriz" diye konuştu.

Günyaka'da sıra üstyapıda

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Sarıgöl'ün Günyaka Mahallesi'nde 16 kilometrelik altyapı döşeme çalışmasını tamamlamasının ardından 30 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışmasına başladı.

Günyaka Mahallesi'nde 7 buçuk kilometrelik ana kanalizasyon ve 8 buçuk kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Altyapının ardından mahallede 30 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışması başladı. Mahalleyi daha sağlıklı bir kanalizasyon sistemine kavuşturmak için başlatılan bir adet foseptik imalatı da tamamlandı.

Günyaka Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkurt, "Eskiden mahallemizde altyapı yoktu. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarımız yapıldı. Şimdi de yollarımıza kilit parke taşı döşeniyor. Bu hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA