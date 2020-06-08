Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı

Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı Ekiplerin kapıyı kırarak girdiği evden dram çıktı Aydın'da sabahın erken saatlerinde bir evde çıkan yangın, dram dolu bir hayatı ortaya çıkardı.

08.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:56

Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı

Ekiplerin kapıyı kırarak girdiği evden dram çıktı

AYDIN - Aydın'da sabahın erken saatlerinde bir evde çıkan yangın, dram dolu bir hayatı ortaya çıkardı. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını kırarak müdahale ettiği yangında, evde bulunan yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın sabah saat 06: 00 sıralarında Efeler ilçe merkezi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1629 Raif Aydoğdu sokak 7 numaralı apartmanın 1. katında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir İtfaiyesi, içeride ses olmasına rağmen yanan dairenin kapsı açılmayınca kapıyı kırarak içeri girip alevlere müdahale etti. Bu sırada evde bulunan ve alevlerden etkilendiği için yaralı olan 35 yaşlarındaki Ö.A. isimli bir şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla birlikte dram dolu bir hayat çıktı

Ekiplerin evde yaptığı incelemede evin tüm odalarında adeta çöp yığınları ortaya çıktı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Ö.A. isimli şahsın bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı ve evi çöp eve çevirdiği öğrenildi. Kendi halinde biri olarak yaşadığı öğrenilen şahsın yaşadığı evde çıkan yangını şüpheli bulan ekipler, evde ve mahallede olay yeri incelemesi yaptı.

"Kimseye haber vermeden hortumla söndürülmeye çalışılmış"

Sebebi henüz belirlenemeyen yangının sabaha karşı çıktığı, ilk etapta evdeki yangının hortumla söndürülmeye çalışıldığı belirtildi. Büyük çapta maddi hasar oluşan evde yaşayan şahsın bir maden firmasında çalıştığı öğrenilirken, polis şüpheli bulunan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı Haber
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Haber
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi Haber
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mariah Carey Seren Serengil Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Semih Özsoy İlhan Cavcav Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın İzmir
Şu an buradasınız: Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 11:57:49. #1.14#
title