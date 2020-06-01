Mahalledeki kişiyi darbeden muhtar: Tapulu arazime park kurdular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahalledeki kişiyi darbeden muhtar: Tapulu arazime park kurdular

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı mahalle halkından bir kişiyi darbeden Mahmutpaşa Mahalle Muhtarı Niyazi Mutlu, kendisine ait olan tapulu araziye bu kişinin park kurması nedeniyle olayın yaşandığını söyledi.

Mahalledeki kişiyi darbeden muhtar: Tapulu arazime park kurdular
01.06.2020 21:16 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:16

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı mahalle halkından bir kişiyi darbeden Mahmutpaşa Mahalle Muhtarı Niyazi Mutlu, kendisine ait olan tapulu araziye bu kişinin park kurması nedeniyle olayın yaşandığını söyledi. 

Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, dün mahalle halkından Kurtuluş Değirmenci, evlerinin önünde bulunan oyun parkı ve bankın olduğu parkın otlardan temizlenmesi için muhtar Niyazi Mutlu'ya başvurdu. Kurtuluş Değirmenci bir sonuca ulaşamayınca parktaki otları kendi temizledi. Sosyal paylaşım sitesinden kendisine ait tapulu arazinin Kurtuluş Değirmenci tarafından temizlendiğini gören muhtar Mutlu arazisine giderek Değirmenci ile tartıştı. Muhtar oturma bankını ters çevirip, Değirmenci'yi darbetti. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen Kurtuluş Değirmenci daha sonra bunları sosyal medyada paylaştı. 'TAPULU ARAZİMİZ' Olayın yaşandığı yerin halasının oğlu ve kendisine ait tapulu arazi olduğunu söyleyen Niyazi Mutlu, "Bu olay aslında benim arsamın işgal edilmesi olayıdır. Orada benim ve halamın oğlunun toplamda 3 arsası var. Biz de arsalarımızı ticari amaçla satın aldık ve satmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim tapulu arazilerimizdir. Aynı zamanda emlak işiyle de ilgileniyorum, mesleğim gereği ben bu arsaları satmaya çalışıyorum. Rızamız dışında bu arazi üzerinde son 2 yıldır el yapımı standartlara uymayan tehlike arz eden oyun aletleri yapılmıştı. Bu oyun aletlerinin yapılması ve piknik masasının olması benim oraya müşteri getirdiğim zaman olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bana müşterilerim 'Bu masaları, oyun aletlerini kaldırın. Ondan sonra görüşelim' diye tepkiler veriyor. Dolayısıyla bu arsaların satışına buradaki oyun aletleri engel olmaktadır.? dedi Kurtuluş Değirmeci'yi daha önce uyardığını belirten Niyazi Mutlu, 'Ben bu süre içerisinde yaklaşık 2 yıldır o oyun grupları orada. 2 yıl önce durumu gördüğümde çocukları biraz seyrettim sonra bunları kimin yaptığını sordum bana Kurtuluş Değirmenci adını verdiler. Kurtuluş Değirmenci'nin yanına gittim, 'İyi yapmışsın, güzel olmuş ama burası bizim tapulu arazimiz satmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bunları kaldırırsan sevinirim' dedim. O da bana kaldıracağını söyledi biz de çok sıkboğaz etmedik. Ancak ben oraya müşterileri götürme sıklığım artınca problem oldu. Ben de defalarca oyun gruplarını kaldırmasını söyledim" diye konuştu. 'KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM' Kurtuluş Değirmenci hakkında şikayette bulunduğunu da ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:  

"Olay günü ben bahçemde çalışırken sosyal medyada benim arazimin biçildiğini ve birkaç kişinin rızamız dışında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir günde otları biçtiğini gördüm. Bu fotoğrafta Yeşilyurt Mahallesi muhtarı da vardı. Biz de küs olduğumuz için biraz stres yaptım ve bahçedeki işimi bırakıp onları arsamdan göndermek için oraya gittim. Ben geldiğimde muhtar ve biçme ekibi gitmişti. Ben arazi içerisindeyken Kurtuluş Değirmenci yanıma geldi. Ben arsamın üzerindeki o masayı yuvarlayarak kaldırmaya başladım. 'Sen ne için buraya karışıyorsun' Senin bu arsalarla bir alakan yok? dedi. Arsaların benim olduğunu söyleyince bana 'Sen yalan konuşuyorsun diyereke hakaretti bulundu, çek git buradan' diye tahrik edici kelimeler kullandı. Ben piknik masasını sürüklerken yola çıktığı anda beni çekmeye başladı cep telefonuyla. Ben de beni çekmeye hakkın yok dedim ve aramızda arbede çıktı. Dolayısıyla hoş olmayan bir olay yaşandı. Böyle bir olayla muhatap olduğum için üzgünüm, olmaması gereken bir şeydi. Daha sonra resmi olarak karakola gittik ve kendisinden şikayetçi olduk." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak Haber
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Haber
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Hasan Polatkan Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Kenan Doğulu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Mete Gazoz Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Şehit Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Mahalledeki kişiyi darbeden muhtar: Tapulu arazime park kurdular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 21:20:12. #1.14#
title