Mahallede yangın paniği ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan evin bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan evin bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Mahallede paniğe yol açan yangın, orman işletme ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayramiç'in eski yerleşim bölgelerinin bulunduğu Tepecik Mahallesi'nde bir evin bahçesinden çıkan yangın, otların kuru olması ve rüzgarın etksiyle kısa sürede büyüdü. Yükselen alev ve dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin büyümesiyle mahallede panik yaşanırken, yangının evlerine sıçrayacağını düşünen bazı vatandaşlar fenalık geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, orman işletmesine ait 5 arazöz ve Bayramiç Belediyesi'ne ait itfaiye aracı ile yangını söndürdü.

Kaynak: DHA