Mahallede 'uyuşturucu' kavgası: 2 yaralı (2)

22.08.2019 12:05



KAVGA ANI KAMERADA

Bursa'da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bacağından yaralanan Batuhan T.'ye arkadaşlarının müdahale ettiği, belinden kemeri çıkaran gençlerden birinin, Batuhan T.'nin bacağına tampon yaptığı daha sonra polis ekiplerinin bölgeye geldiği anlar yer aldı.



Kaynak: DHA