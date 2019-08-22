Mahallede 'uyuşturucu' kavgası: 2 yaralı (2)
KAVGA ANI KAMERADABursa'da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
KAVGA ANI KAMERADA
Bursa'da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bacağından yaralanan Batuhan T.'ye arkadaşlarının müdahale ettiği, belinden kemeri çıkaran gençlerden birinin, Batuhan T.'nin bacağına tampon yaptığı daha sonra polis ekiplerinin bölgeye geldiği anlar yer aldı.
Mehmet İNAN/BURSA,