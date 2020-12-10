Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı
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Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı

10.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:51

Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı Pompalı tüfeği ateşleyip çocukları kovalayan adam güvenlik kamerasında Esenyurt'ta, kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, evinden aldığı pompalı tüfek ile sağa sola ateş açıp, mahalledeki çocukları kovaladı.

Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı

Pompalı tüfeği ateşleyip çocukları kovalayan adam güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta, kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, evinden aldığı pompalı tüfek ile sağa sola ateş açıp, mahalledeki çocukları kovaladı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1343 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Mithat Bayramoğlu, dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Evinden çıkan Bayramoğlu, çocuklarla tartışmaya başladı. Sokakta oynayan çocukların Bayramoğlu'na saldırmasından sonra sinirlenen adam evine silahını almaya koştu. Bu sırada mahalledeki çocuklar Bayramoğlu'nu evine kadar kovaladı. Evinden pompalı tüfeğini alan adam, silahı çocuklara yöneltip önce kovaladı daha sonra bir el ateş etti.

Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Silahıyla birlikte gözaltına alındı

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayramoğlu'nu bina içinde yakaladıktan sonra gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan Bayramoğlu ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine götürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinde çocukların top oynarken çok ses yaptıklarından şikayetçi olduğunu ve çocukların yanına gittiğinde darp edildiği için pompalı tüfekle kovaladığını söyledi.

Pompalı dehşeti kamerada

Sokaktaki dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kamerası görüntülerine Bayramoğlu'nun, sokaktaki çocuklarla tartışması, pompalı tüfeği çocuklara doğrultup daha sonra da havaya ateş etmesi ve gözaltına alındığı anlar yansıdı.

Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı
Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı
Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı
Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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