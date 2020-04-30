Mahallede tokalaşmak ve komşu ziyaretleri ertelendi

Mahallede tokalaşmak ve komşu ziyaretleri ertelendiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nda yaşayanlar, koronavirüs salgını nedeniyle komşu ziyaretleri ile tokalaşmaya ara verdi.

Mahallede tokalaşmak ve komşu ziyaretleri ertelendi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nda yaşayanlar, koronavirüs salgını nedeniyle komşu ziyaretleri ile tokalaşmaya ara verdi.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 750 nüfuslu Yukarıbilenler Mahallesi Muhtarı Şehymus İzgüden, koronavirüs salgını nedeniyle mahalle sakinleriyle bir araya gelerek ortak kararlar aldıklarını söyledi. Tokalaşma ile komşu ziyaretlerine ara vardiklerini, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması konusunda karar aldıklarını belirten Muhtar İzgüden, "Mahalle olarak kendi karantinamızı sağlamış bulunuyoruz. Mahallemizde, yabancı araç girişleriyle ile komşu ziyaretlerini erteledik" dedi.

Muhtar İzgüden ayrıca bir maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını kaydetti.

Kaynak: DHA