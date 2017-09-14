'Mahallede Şenlik Var' Projesi İlçeleri Şenlendiriyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın öncülüğünde kurulan ve kurulduğu ilk günden bu yana Hatay halkının sanatla olan ilişkisini güçlü kılmak amacıyla sayısız oyuna imza atan HBB Şehir Tiyatrosu, 'Mahallede Şenlik Var' adlı proje ile tiyatro severlerin karşısına çıktı.

13 Eylül Çarşamba günü Dörtyol ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan şehir tiyatrosunun başarılı sanatçıları, genç yaşlı çocuk demeden eğlence rüzgarı estirdi. İlk olarak ' Sarıkız Boyabolacıya Karşı' adlı çocuk oyunu ile sahneye çıkan şehir tiyatrosu, ardından sahnelediği 'Şeytan Tüyü' adlı büyük oyun ve çeşitli animasyon gösterileri ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Tiyatroyu şehir merkezine uzak ilçelere taşıyarak vatandaşlara unutulmaz bir deneyim yaşatan şehir tiyatrosu, 7'den 77'ye herkesin takdirini topladı. İlki Dörtyol'da gerçekleşen "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri gelecek günlerde Hatay'ın diğer ilçelerinde devam edecek.

