Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Yukarı Mahalle'de düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Yukarı Mahalle bölgesinin sosyal yönden canlanması amacıyla düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" festivalinde, Melengüççeği Tatlısı Güzeli ile baklava ve laz böreği yarışmaları yapıldı.

Çocuklar için özel oyun alanının oluşturulduğu ve renkli görüntülere sahne olan festivalde, yarışmalarda dereceye girenlere törenle ödülleri verildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ödül töreninde yaptığı konuşmada, mahalle halkının kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, şunları kayledi:

"Her zaman şehrin her noktasında olmaya gayret ediyorum. Bu mahallemiz çok nadide bir nokta. Turizmde amiral gemisi dediğimiz Ceneviz Kalesi'ni mahalleli ele geçirecekmiş gibi gözüküyor. Ben hizmet etmekten, içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım gönlünüzce eğlenmişsinizdir."

Festivalde, yöreye has tulum ve kemençe oyunları oynandı.