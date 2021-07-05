Mahallede şenlik var
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Mahallede şenlik var

Mahallede şenlik var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemizde Şenlik Var' etkinlikleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde başladı.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemizde Şenlik Var' etkinlikleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde başladı.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ibiş gösterisi, Hacivat ile Karagöz ve maskot gösterileri sahnelenirken şarkılar ve eğlenceli aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendi. Yoğun ilginin olduğu 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliğinin sırasıyla bütün mahallelerde gerçekleşeceği belirtilirken, aileler de çocukların çok güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

Çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmayı ve eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmeyi amaçladıklarını ifade eden Muzaffer Bıyık, "Korona virüs sürecinde hepimiz çok etkilendik ama en çok çocuklarımız sıkıldı. Uzun bir süre evlerinde kaldılar. Biz de çocuklarımızın yüzü gülsün diye her mahallede çocuklarımıza yönelik etkinlik düzenledik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı önemsiyoruz. Onlar her şeyden önemli. Yüzlerindeki bir gülümseme her şeye bedel. Mahallemde Şenlik Var etkinliği ile hem geçmişimiz olan orta oyunlarını yaşatmak hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aşılamak istedik" diye konuştu. - KOCAELİ

Mahallede şenlik var
Mahallede şenlik var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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