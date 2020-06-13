Mahallede pompalı tüfekle 9 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı
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Mahallede pompalı tüfekle 9 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı

Mahallede pompalı tüfekle 9 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı Adana'da 3'ü çocuk 9 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 3 zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Adana'da 3'ü çocuk 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu...

13.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:09

Mahallede pompalı tüfekle 9 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da 3'ü çocuk 9 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 3 zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da 3'ü çocuk 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu 2'si çocuk 3 kişi tutuklanırken 3 zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Haziran Salı günü merkez Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.Y. akşam saatlerinde elinde pompalı tüfekle mahalleye girerek küfür etmeye başladı. Mahalledekilerin kendisine tepki vermesi üzerine, G.Y. ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra G.Y.'nin yakınları Tarık K. (19), Gazi Y. (17), Perişan Y. (54), Bektaş Y. (40), Tarık K. ve Onur T.'nin de olaya karışmasıyla, tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada G.Y., elindeki pompalı tüfeği rastgele ateşlemeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalarla 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Olayın faili 6 kişi hızla olay yerinde kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, ara sokaklara kaçan şüphelileri tek tek yakaladı. Olayın, taraflar arasındaki eski bir kavgadan dolayı yaşandığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gazi Y., Perişan Yanar ile G.Y. 'yaralama' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Onur T. ve Tarık K. adli kontrol şartıyla Bektaş Y.'ye ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahallede pompalı tüfekle 9 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA

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