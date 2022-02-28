"Mahallede Maç Var" turnuvasının şampiyonu belli oldu - Haberler

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"Mahallede Maç Var" turnuvasının şampiyonu belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivas'ta düzenlenen "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonu tamamlandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta düzenlenen "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonu tamamlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Sivas'ta düzenlenen "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonu sona erdi.

4 Eylül Spor Vadisi sahasında gerçekleştirilen maçlara 14 erkek 3 kız takım ve 185 sporcu katıldı. 5 gün boyunca süren maçlarda takımları rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Turnuva sonunda erkeklerde Sivas İdman Yurdu şampiyon olurken, kızlarda ise Başöğretmen Atatürk Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı. - SİVAS

Mahallede Maç Var turnuvasının şampiyonu belli oldu

Mahallede Maç Var turnuvasının şampiyonu belli oldu

Mahallede Maç Var turnuvasının şampiyonu belli oldu

Mahallede Maç Var turnuvasının şampiyonu belli oldu

Mahallede Maç Var turnuvasının şampiyonu belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

23 Nisan, Türkiye, Futbol, Sivas, Spor, Haberler

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