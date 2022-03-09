ERZURUM (İHA) - Tbmm ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen 'Mahallede Maç Var' projesi 3 Temmuz Stadı'nda başladı. 16 takım 23 Nisan da TBMM Bahçesinde yapılacak büyük turnuvaya katılmak için ter döküyor.

Erzurum 3 Temmuz Stadı'nda 'Mahallede Maç Var' projesi başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işbirliği ile gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 81 vilayetinde başlatılan 'Mahallede Maç Var' projesi dün Erzurum 3 Temmuz Stadı'nda yapılan açılış töreni ile birlikte başladı. 16 takım, 23 Nisan'da TBMM bahçesindeki büyük finalde mücadele etmek için yarışıyor. Dün zaman zaman yağan kar yağışı altında soğuk havada oynanan maçta minik kramponların büyük mücadelesi gözlerden kaçmadı.

TBMM ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işbirliği ile yapılan organizasyonda kendileri küçük ama mücadeleleri büyük kramponlar, hünerlerini anne babaları ve futbolseverlerin önünde sergiledi. Anlamı büyük turnuvaya Erzurum'daki kulüplerden 16 takım katılıyor.

Erzurum'da 16 takımın katılımı ile yapılan 'Mahallede Maç Var' Turnuvası İstiklal Marşımızın okunması ve açılış töreni ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, tüm katılan takımlara başarı dileklerini ileterek, "İnşallah sizler 23 Nisan'da TBMM Bahçesinde düzenlenecek olan büyük finalde maç yaparsınız ve ödülleri kazanırsınız. Bugün de burada soğuk ve kar yağışına rağmen çok çekişmeli maçlar izliyoruz" dedi.

Çocuklar ve aileler büyük ilgi gösterdi

23 Nisan Futbol Turnuvası olan 'Mahallede Maç Var' müsabakaları, Türkiye'de tüm illerde başladı. 23 Nisan turnuvasına Erzurumlu çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje dahilinde 11-13 yaş grubu çocukların katılım sağladığı futbol turnuvasında maçlar, 81 ilde aynı anda yapılıyor.

Maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20'şer dakika ve 2 devreli halı sahada karşılaşması şeklinde gerçekleştiriliyor. Final karşılaşmasının da TBMM Bahçesinde yapılması planlanıyor. TBMM tarafından 1'inci olan takım oyuncularına tablet, 2'nci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, 3'üncü takım oyuncularına drone hediye edilecek.

Bu arada dünkü karşılaşmaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün yanı sıra Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, ASKF Başkanı Selahattin Codur, TÜFAD Başkanı Abdusselam Gökçan, Amatör Futbolcular Dernek Başkanı Ferit Karakoca ile Saha Komiserleri Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Ali Başak ile çok sayıda davetli de izledi. - ERZURUM