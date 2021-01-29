Mahallede buldukları şahin için seferber oldular
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Mahallede buldukları şahin için seferber oldular

29.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:45
Mahallede buldukları şahin için seferber oldular

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bitkin halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bitkin halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Çatalağzı Beldesi Kırımsa Mahallesi'nde bitkin halde bulunan şahin için mahalleli seferber oldu. Salim Aslan (50), kuşu evinin yanında yaptığı kafese koydu. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü yetkilileri, şahinin tedavisinin yapılması için teslim aldı.Şahin için seferber olduklarını belirten Salim Aslan, "Mahalleye giriş yaptığımda arkadaşlarım beni arayarak bir şahin yakaladıklarını, yetkililere haber verilmesi gerektiğini söylediler. Ben de teslim alarak kafese koydum. Hayvan uçamıyor ama neden uçamadığını da bilemiyoruz. Kanadı mı kırık, aç mıydı? Bilmiyoruz. Biz karnını doyurduk. İki günden beri bizimle beraber. Bu kuşlar değerli kuşlar, doğa dostları. Bize vahşi görünseler de doğanın değerlerinden birileri bunlar" dedi.


Mahallede buldukları şahin için seferber oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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