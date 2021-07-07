Mahallede bebek gömüldü paniği
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Mahallede bebek gömüldü paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mahallede bebek gömüldü paniği Adana'da 4 kişinin zeytinliğe bebek cesedi gömdüğünden şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, açtıkları mezarda kundağa sarılmış kedi ölüsü buldu Adana'da 4 kişinin zeytinliğe bebek cesedi gömdüğünden şüphelenen mahalle sakinlerinin...

Mahallede bebek gömüldü paniği

Adana'da 4 kişinin zeytinliğe bebek cesedi gömdüğünden şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, açtıkları mezarda kundağa sarılmış kedi ölüsü buldu

ADANA - Adana'da 4 kişinin zeytinliğe bebek cesedi gömdüğünden şüphelenen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, açtıkları mezarda kundağa sarılmış kedi ölüsü buldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesinde, vatandaşlar 4 kişinin zeytinlik alana bebek kundağı içinde bir şey gömüp ayrıldıklarını görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri etrafı taşlarla çevrili küçük bir mezar haline getirilmiş yere güvenlik şeridi çekti. Bir süre sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek kürek ile mezarı açmaya başladı. Bu arada meraklı mahalle sakinleri mezardan ne çıkacağını beklemeye başladı. Polis mezarı açtığında bebek kundağına sarılı kedi ölüsü çıktı. Polis ölü kediye tekrar mezara gömdü.

Mahallede bebek gömüldü paniği
Mahallede bebek gömüldü paniği
Mahallede bebek gömüldü paniği
Mahallede bebek gömüldü paniği
Mahallede bebek gömüldü paniği
Mahallede bebek gömüldü paniği
Mahallede bebek gömüldü paniği
Mahallede bebek gömüldü paniği
Mahallede bebek gömüldü paniği
Mahallede bebek gömüldü paniği
Mahallede bebek gömüldü paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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