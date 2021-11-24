Mahalle ziyaretlerimize Kavaklıdere Tepeköy Mahallelerimizle Devam Ediyoruz.
Mahalle ziyaretlerimize Kavaklıdere Tepeköy Mahallelerimizle devam ediyoruz.
Mahalle ziyaretlerimize Kavaklıdere Tepeköy Mahallelerimizle devam ediyoruz. Kavaklıdere Mahallemizde yakın zamanda faaliyete geçecek olan belediyemize ait çay bahçesindeki çalışmaları; Tepeköy Mahallemizdeki stadyumda yapacak olduğumuz çalışmaları yerinde inceleyerek hemşehrilerimizle selamlaştık.
Kavaklıdere Mahalle ziyaretimizde Meclis Üyelerimiz Metin Yaşar ve Emir Engin; Tepeköy Mahalle ziyaretimizde Alaşehir Belediyespor Başkanımız Tahsin Can, Tepeköy Spor Kulübü Başkanımız Mehmet Uysal ve muhtarımız Abdurrahman Malçok bizlere eşlik etti.
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