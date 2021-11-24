Mahalle ziyaretlerimize Kavaklıdere Tepeköy Mahallelerimizle devam ediyoruz. Kavaklıdere Mahallemizde yakın zamanda faaliyete geçecek olan belediyemize ait çay bahçesindeki çalışmaları; Tepeköy Mahallemizdeki stadyumda yapacak olduğumuz çalışmaları yerinde inceleyerek hemşehrilerimizle selamlaştık.

Kavaklıdere Mahalle ziyaretimizde Meclis Üyelerimiz Metin Yaşar ve Emir Engin; Tepeköy Mahalle ziyaretimizde Alaşehir Belediyespor Başkanımız Tahsin Can, Tepeköy Spor Kulübü Başkanımız Mehmet Uysal ve muhtarımız Abdurrahman Malçok bizlere eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet