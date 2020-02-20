Mahalle yolunu piste çeviren gençlerden kızak keyfi
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Mahalle yolunu piste çeviren gençlerden kızak keyfi

Hakkari'de eğimli bir sokağı kayak pistine çeviren mahalle sakinleri, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

20.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:01
Mahalle yolunu piste çeviren gençlerden kızak keyfi

'de eğimli bir sokağı kayak pistine çeviren mahalle sakinleri, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.


Birçok yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı ve okulların tatil edildiği Hakkari'de, mahalle sakinleri ise gece yarısı kendini dışarı atarak kızakla kaymanın sevincini yaşadı. Berçelan Mahallesi gençleri, yokuşlu olan caddeyi piste çevirerek gece geç saatlere kadar kaymanın keyfini çıkardı.


Mahalle sakinleri, geçen yıllara oranla bu sene Hakkari'ye çok kar yağdığını ve gece geç saatlere kadar kaymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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