Mahalle ve köy muhtarlarına afet eğitimi verildi
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Mahalle ve köy muhtarlarına afet eğitimi verildi

06.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:05
Mahalle ve köy muhtarlarına afet eğitimi verildi

Bilecik'te mahalle ve köy muhtarlarına "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında eğitim verildi.

Bilecik'te mahalle ve köy muhtarlarına "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında eğitim verildi.

Türkiye'de 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilirken, ülke genelinde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik merkez ve ilçelerindeki mahalle ve köy muhtarlarına afet farkındalık eğitimi, farkındalık düzeyinde sivil savunma hizmetleri ve seferberlik bilgisi, gönüllülük, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), afet sonrası insani yardımlar, iyileştirme, hak sahipliği ve borçlandırma ile psikososyal hizmet konularında eğitim verildi. - BİLECİK

Mahalle ve köy muhtarlarına afet eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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