Mahalle ve Çarşı Bekçilerinden örnek davranış
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Mahalle ve Çarşı Bekçilerinden örnek davranış

Mahalle ve Çarşı Bekçilerinden örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da, cadde ve sokaklarda devriye atan Mahalle ve Çarşı Bekçileri, henüz tam uçamayan güvercini kediler yemesin diye karnını doyurarak yüksek bir alana bıraktı.

Adıyaman'da, cadde ve sokaklarda devriye atan Mahalle ve Çarşı Bekçileri, henüz tam uçamayan güvercini kediler yemesin diye karnını doyurarak yüksek bir alana bıraktı.

Turgut Reis mahallesi ara sokaklarında devriye görevi atan Mahalle ve Çarşı Bekçileri yol kenarında gördükleri ve henüz tam uçamayan yavru güvercini yakaladı. Kediler tarafından yakalanmaması için güvercini alan bekçiler, güvecine su ve yiyecek verdi. Bekçiler daha sonra zarar görmesini istemedikleri güvercini kedilerin ulaşamayacağı yüksek bir alana bıraktı. Örnek bir davranış sergileyen iki bekçi daha sonra devriyelerine kaldıkları yerden devam etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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