Mahalle temizliği devam ediyor
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Şirintepe, Yeşiltepe, Tepebaşı, Yaşam

Mahalle temizliği devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

24.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:59
Mahalle temizliği devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Esentepe ve Batıkent Mahallelerinde de kaldırımlar ve yollar titizlik ile temizlendi.

Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Esentepe, Batıkent, Yeşiltepe, Şirintepe, Fevziçakmak, Şarhöyük, Sazova, Fatih, Kumlubel, Zafer, Tunalı, Ömerağa, Güllük, Bahçelievler, Yenibağlar, Eskibağlar, Zincirlikuyu ve Uluönder Mahallelerinde detaylı şekilde temizlik çalışması yaptı. Bahar temizliği çerçevesinde yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanarak ve süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Ekipler, boş arsalarda da temizlik çalışması yaparak, sağlıksız ve kirli görüntülerin önüne geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına devam ederken, muhtarlar da gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri adına duyduklarını memnuniyeti dile getiriyor.

Çalışmalar devam edecek

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar temizliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirterek; çalışmaların Sütlüce, Çamlıca ve Ertuğrulgazi Mahalleleri ile devam edeceğini kaydetti. Söz konusu mahallelerin temizlik çalışmaları, hafta boyunca gerçekleştirilecek.

Kaldırımlar ve yollar temizleniyor

Tepebaşı Belediyesi öte yandan dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen koronavirüse karşı gerçekleştirdiği temizlik ve ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde kamusal alanlarda ve mahallelerde yoğun bir çalışma sürdürülürken, gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik maddeleri kullanılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında kaldırımlar ve yollar, Tepebaşı Belediyesi ekiplerince titizlik ile temizlenirken, kaldırımlar yapılan çalışmalar neticesinde hijyenik bir hal kazanıyor.

Çevre temizliği hepimizin görevi

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, temizlik çalışmalarının aksatılmadan süreceğini belirtirken, vatandaşlara da bazı uyarılarda bulundu. Yetkililer toplumsal sağlığın her şeyden daha önemli olduğuna vurgu yaparak; kaldırımlar, yollar ve mahallelerin, yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olduğunu hatırlattı. "Çevre temizliği hepimizin görevi" diyen yetkililer, Eskişehirlilerden çevremize sahip çıkarak kirlilik konusunda duyarlı olmaya davet ediyor. Yetkililer ayrıca 19.00-23.00 arası olan çöp çıkarma saatleri ve çöp torbalarının ağzı bağlı şekilde bırakılması konusunda da hatırlatmada bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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